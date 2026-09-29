مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن حسام حسن.. والأهلي من حقه حماية الشناوي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أنه في حال توليه رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، لن يتخذ أي إجراء ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رغم البيانات التي أصدرها النادي الأهلي اعتراضًا على تصريحات المدير الفني بشأن محمد الشناوي، قائد الفريق والمنتخب.

وجاءت تصريحات مجدي عبد الغني خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش» المذاع على قناة «مودرن سبورت»، حيث ناقش الأزمة الأخيرة بين الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر، إلى جانب علاقة اتحاد الكرة بالأندية.

مجدي عبد الغني: لن أهتم ببيان الأهلي ضد حسام حسن

وتطرق هاني حتحوت إلى موقف رئيس اتحاد الكرة حال تكرار بيانات الأهلي ضد الاتحاد والمدير الفني للمنتخب، قائلًا: «أنت رئيس اتحاد الكرة المصري، والأهلي مرة في التانية في التالتة بيطلع بيانات ضدك، وأخيرًا بيطلع بيان بيقولك: قم بمسئولياتك وحاسب المدير الفني للمنتخب اللي اتكلم عن قائدنا وقائد المنتخب بالطريقة غير المسئولة دي. هتتعامل إزاي؟».

ورد مجدي عبد الغني: «أنا لا أعير اهتمامًا لهذا البيان، وأنا لو مقتنع بمدربي ومقتنع إن اللي عمله صح، يبقى أنا مش هعير اهتمام للبيان».

وعندما سأله حتحوت عما إذا كان مقتنعًا بالفعل بما فعله حسام حسن، قال مجدي عبد الغني: «هو ده حسام يا جماعة، إنتوا عمالين تلوموا على حسام وتلوموا على حسام وتهاجموا حسام».

وأضاف: «إنتوا جايبين حسام وإنتوا تعرفوا إنه حسام إلى حد ما عصبي، وإنتوا عارفين إنه حسام في بعض الأوقات بيخرج عن شعوره، وإنتوا جايبين حسام وإنتوا عارفين إنه حسام ممكن لو حد استفزه بسؤال أو استفزه بكلمة يُستفز».

وتابع: «طب إنت جايبني وإنت عارف إن أنا كده، بتلوم عليه ليه دلوقتي؟ إنت بتلوم عليه ليه؟».

«أنا جايبه وأنا أعلم إنه ممكن يبقى في تجاوز»

وعلق مجدي عبد الغني على إمكانية اتخاذ إجراء ضد حسام حسن بسبب تصريحاته، قائلًا: «أخد أكشن؟ أنا جايبه وأنا أعلم إنه ممكن يبقى في تجاوز. يبقى أنا أخد أكشن ليه؟».

ورد هاني حتحوت: «تجاوز، هل تقبل كرئيس اتحاد إن مدير فني للمنتخب يتجاوز؟».

فأجاب مجدي عبد الغني: «ما أنا جايبه كده».

وأوضح: «هو كل واحد عنده فنيات وعنده شخصيات، هو دلوقتي فنياته قوية جدًا وبانت في كأس العالم، وعمل نتايج مصر كلها نزلت وحيتّه، والإعلام والقصة والحكاية عنده مشكلة في تركيبة الشخصية، أنا عارفها من قبل ما أجيبه. يبقى أحاسبه عليها؟».

مجدي عبد الغني عن تصريحات حسام حسن: «دي لغة كرة القدم»

وحول وصف حسام حسن لمحمد الشناوي بأنه «منتهي»، قال مجدي عبد الغني: «لغة كرة القدم لغة شوارع، منتهي أو مشطب، كان ممكن يقول مشطب».

ورد حتحوت بأن «مشطب» أقوى من «منتهي»، ليرد مجدي عبد الغني: «هو عايز يقول إنه كان بره الصورة ودخل جوه الصورة».

وأضاف: «أنا كمجدي عبد الغني أقول ده، لأن أنا بعرف أتكلم، إنما حسام يقول منتهي، يقول مشطب، هي دي اللغة اللي بيتكلم بيها».

وتابع: «كمدرب فمالومش عليه، أنا ألوم عليه مجيبوش من الأول».

«مش هاخد موقف.. هكمل مع حسام»

وبشأن موقفه كرئيس للاتحاد حال صدور بيان قوي من الأهلي ضد المدير الفني، قال مجدي عبد الغني بشكل واضح: «لا، مش هاخد موقف، هكمل مع حسام».

وكشف عن النصيحة التي سيوجهها إلى حسام حسن في هذه الحالة، قائلًا: «أقوله يا حسام، المؤتمرات الصحفية لخص الكلام فيها، متتكلمش كتير، متتكلمش كتير في المؤتمرات الصحفية».

واستكمل: «واللي تتسأله تجاوب على قده، والسؤال اللي ميعجبكش ماتقولش مش عايز أجاوبه، لا، تجاوب باختصار شديد بس».

مجدي عبد الغني يوضح تصريحات حسام حسن عن لاعبي الدوري

وانتقل الحوار إلى تصريحات حسام حسن بشأن مستوى لاعبي أندية الدوري المصري، والتي قال خلالها إن اللاعبين ينضمون إلى المنتخب وهم غير جاهزين، وأن الجهاز الفني للمنتخب هو من يعمل على تجهيزهم.

وقال هاني حتحوت إن تصريحات حسام حسن تسببت في غضب أندية الدوري، متسائلًا عن موقف رئيس اتحاد الكرة إذا اشتكت الأندية من تلك التصريحات.

ورد مجدي عبد الغني موضحًا وجهة نظره بشأن حديث حسام حسن، قائلًا: «في جزء من الصح حسام خد الفرقة قد إيه قبل كأس العالم؟ واللعيبة فضلت معاه، وبعد روسيا والبرازيل سافر أمريكا».

وأضاف: «قعد فترة كبيرة، فالفترة دي هي اللي جهز فيها اللعيبة، هي دي اللي بيقول إن أنا بجهز فيها اللعيبة».

وأوضح أن المنتخب المصري دائمًا ما يستفيد من المعسكرات الطويلة، قائلًا: «المنتخب المصري يقولك إيه؟ بيحب المعسكرات الطويلة. مش ده لفظ بيتقال عندنا؟ لما بيقعد معسكرات طويلة بيعمل نتايج».

وتابع: «اللعيبة بتنصهر مع بعض وبتحب بعض، هو عمل معسكر طويل قدر يعمل نتايج، المرة دي المعسكر قليل من خلال مباريات الدوري معملش نتايج، فالراجل بيوضح إنه معملش النتايج».

وشدد مجدي عبد الغني: «أنا مابدافعش عنه».

مجدي عبد الغني: علاقتي بالأهلي والزمالك لازم تكون متوازنة

وتحدث مجدي عبد الغني عن طبيعة العلاقة بين اتحاد الكرة والأندية، في ظل وجود خلافات مع الأهلي بشأن عدد من الملفات، من بينها لجنة الحكام والمشاركة في بطولة السوبر.

وقال: «أنا لو رئيس اتحاد، لازم العلاقة تبقى كويسة جدًا مع الناس كلها، وخاصة الأهلي والزمالك».

وأضاف: «لازم علاقتي تبقى متوازنة جدًا بين الناديين لأن دول أكبر ناديين في أفريقيا والوطن العربي».

«من حق الأهلي يحمي لاعبه»

وعن بيان الأهلي الأخير بشأن تصريحات حسام حسن تجاه محمد الشناوي، أكد مجدي عبد الغني أن موقف النادي يأتي في إطار الدفاع عن لاعبه.

وقال: «إنه بيحمي لعيبه الشناوي، من حق النادي الأهلي يحمي لعيبه».

واختتم حديثه قائلًا: «إنما مش معنى البيان إنه هيعمل انقلاب، النادي الأهلي طالع بيعمل دعم للاعب بتاعه».