مصير أفشة مع الأهلي في يد عموتة.. تفاصيل الخلاف حول تجديد عقده

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود خلاف داخل النادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حتحوت، في تصريحات خاصة لـ«مودرن سبورتس»، أن مسؤولي الأهلي أحالوا ملف تجديد عقد أفشة إلى حسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء.

ويمتد عقد أفشة مع الأهلي حتى صيف عام 2027، وهو ما يمنح إدارة النادي وقتًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، دون وجود ضغوط كبيرة لحسم الملف في الوقت الحالي.

وترغب إدارة الأهلي في معرفة رؤية عموتة الفنية ومدى احتياجه إلى خدمات أفشة خلال المواسم المقبلة، قبل بدء أي مفاوضات رسمية لتعديل وتمديد عقد اللاعب.

ويبلغ أفشة 31 عامًا، وهو ما تسبب في وجود بعض التحفظات داخل النادي بشأن منحه عقدًا جديدًا لمدة طويلة، خاصة في ظل سياسة الإدارة الرامية إلى تحقيق التوازن بين عناصر الخبرة والعنصر الشاب داخل قائمة الفريق.

وتناقش إدارة الأهلي إمكانية تجديد عقد أفشة لمدة موسمين، حال الحصول على توصية إيجابية من المدير الفني، مع وضع بنود مالية تتناسب مع مشاركاته ودوره المنتظر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يظل خيار السماح برحيل اللاعب مطروحًا أمام إدارة الأهلي، حال عدم اقتناع عموتة باستمراره أو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

ومن المنتظر أن تحسم رؤية المدير الفني مستقبل أفشة مع الأهلي، قبل اتخاذ الإدارة الخطوة التالية بشأن ملف تجديد عقد اللاعب.