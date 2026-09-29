قيادي بالجبهة الوطنية: منتدى مصر للتعدين انطلاقة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة لثروات الوطن

أشاد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات "منتدى مصر للتعدين" بالقاهرة، مؤكداً أن التشريف والرعاية الرئاسية للمنتدى تعكس إرادة سياسية جادة لوضع مصر في موقعها المستحق على خريطة الاستثمار التعديني العالمي، وتحويل قطاع الثروة المعدنية إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.



وأوضح الدكتور عارف الشمندي في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي وتفقد معالي سيادته لأجنحة المعرض المصاحب للمنتدى حملت رسائل ثقة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ حيث أكدت التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم واستقرار المشروعات الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الإجرائية والتشريعية التي تكفل نجاح الشركاء وتضمن تحقيق منافع متكافئة لجميع الأطراف.



وأشار عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة إعادة هيكلة وتطوير شاملة للبنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التعدين، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتفعيل نظام "الشباك الواحد" للإجراءات والتراخيص، وهو ما يقضي على البيروقراطية ويوفر المرونة الكافية لإطلاق الأعمال في مناطق البحث والاستكشاف بالدرع العربي النوبي والمناطق التعدينية الواعدة.

تصدير المادة الخام



وأضاف الشمندي أن البعد الأكثر أهمية في استراتيجية الدولة الحالية يكمن في التحول من اقتصادات تصدير المادة الخام إلى استراتيجية "تعظيم القيمة المضافة"؛ عبر التوسع في الصناعات التحويلية والمرتبطة بالثروات المعدنية من ذهب وفوسفات وتلك وغيرها.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توطين الصناعات الوطنية، وزيادة النقد الأجنبي، وتخفيض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل الشبابية والتنموية في المحافظات والمناطق الواعدة مثل البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد.