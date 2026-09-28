أنجلو جولد أشانتي: نثمن جهود الرئيس السيسي في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع التعدين

ثمن الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" "ألبرتو كالديرون"، اليوم الاثنين، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع التعدين كقاطرة لقطاع التنمية الصناعية.

وقال كالديرون ـ في كلمة له خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن هذا المنتدى يركز على إمكانات مصر في التعدين وهي حقيقية أساسية، مضيفا أن أصول الذهب تدعم القطاعات التجارية في الدولة وتوفر فرص العمل.

وأضاف ألبرتو كالديرون أن شركة "أنجلو جولد أشانتي" عندما بدأت عملها في نوفمبر 2024 كانت تسعى إلى استخراج المخزون الموجود في مخزن السكري، وكذلك القدرات الهائلة للمزيد من الاستكشافات، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في أستراليا وكندا وغرب إفريقيا في الكثير من مناجم الذهب العالمية، ولكن يظل منجم السكري دليل حي على الهبات الطبيعية الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية التي لم تكتشف بعد بالكامل حتى الآن .