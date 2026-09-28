بأكثر من 100 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 28-9-2026

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي الآن، وسجلت زيادة كبيرة بقيمة تتراوح بين 100 إلى 130 جنيها في الجرام الواحد.

وانخفض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية بنحو 3.2% ليفقد نحو 140 دولارا منذ بداية تعاملات الإثنين ويسجل 4145 دولارا.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة في مصر.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6970 جنيها للبيع، و6890 جنيها للشراء، بانخفاض نحو 150 جنيها في سعر البيع مقارنة بالمستهل.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، لنحو 6100 جنيه للبيع، و6030 جنيها للشراء، مقارنة بسعر 6230 جنيه للبيع بمستهل التعاملات بانخفاض قيمته 130 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 5230 جنيها للبيع، و5170 جنيها للشراء بتراجع نحو 90 جنيها في سعر بيع مستهل التعاملات.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4065 جنيه للبيع، و4020 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، انخفاضا بقيمة 1040 جنيها ليستقر عند 48800 جنيه للبيع، مقابل 48240 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلي 216835 جنيها للبيع، و214350 جنيها للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة 4,145.59 دولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ سعر دولار الصاغة، وهو السعر الذي يُحتسب على أساسه تسعير الذهب في مصر، 52.30 جنيه، مقابل 51.94 جنيه في البنوك.