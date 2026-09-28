قبل ماتقدم.. 10 أسئلة وأجوبة عن شقق الإيجار التمليكي 2026 ومن يحق له التقديم

تزايدت عمليات البحث عن شقق الإيجار التمليكي 2026، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من التقديم على الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والتي تتيح للمواطن الحصول على الوحدة وسداد قيمة إيجارية شهرية، على أن تصبح ملكيته لها نهائية وفق القواعد والمدة المحددة.

وتطرح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 26 مدينة جديدة، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة "مسكن"، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

وقبل الإقدام على التقديم، نستعرض أبرز الأسئلة التي يبحث عنها المواطنون حول شقق الإيجار التمليكي 2026، وشروط الاستحقاق ونظام السداد والملكية.

1- من يحق له التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يشترط في المتقدم استيفاء قواعد الاستحقاق المحددة في كراسة الشروط، ومن بينها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان، وألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه.

كما تخضع عملية التخصيص لقواعد الدخل ومحل إقامة المتقدم وتوافر الوحدات في المدن المطروحة.

2- هل يشترط عدم امتلاك وحدة سكنية سابقة؟

تشترط القواعد العامة للطرح ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مملوكة أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص مدعومًا أو غير مدعوم من الدولة.

كما لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

3- كم عدد الوحدات المطروحة وأين توجد؟

يشمل الطرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل في 26 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 57 و161 مترًا مربعًا، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى جارٍ تنفيذها في 8 مدن جديدة، بمساحات تتراوح بين 90 و126 مترًا مربعًا.

وتضم المدن المطروحة القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

4- هل شقق الإيجار التمليكي إيجار فقط أم تنتهي بالتمليك؟

أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدة تصبح مملوكة مبدئيًا للمخصص له من بداية التخصيص والاستلام، على أن تصبح الملكية نهائية بانتهاء المدة الإيجارية المحددة بـ20 عامًا.

وبذلك يختلف نظام الإيجار المنتهي بالتملك عن الإيجار التقليدي، إذ يستهدف في النهاية انتقال الملكية وفق القواعد المنظمة للطرح.

5- هل يمكن إعادة تقييم سعر الوحدة بعد استلامها؟

بحسب توضيحات وزارة الإسكان، لا يعاد تقييم الوحدة مرة أخرى بعد الاستلام، ويكون التزام المواطن الأساسي هو سداد القيمة الإيجارية الشهرية، والتي تزيد بنسبة 10% سنويًا فقط.

وتبلغ مدة السداد 20 عامًا وفق النظام المحدد للطرح.

6- كم تبلغ قيمة الإيجار الشهري؟

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه تقريبًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، على أن تحدد كراسة الشروط القيمة الخاصة بكل وحدة.

كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة والقواعد المنظمة للدعم.

7- هل توجد مصروفات أو تأمين قبل استلام الوحدة؟

تبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد أو الاسترداد، ويتم سدادها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة "مصر الرقمية".

كما يسدد المتقدم مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، ويُرد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.

وبالنسبة للوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، أوضحت الوزارة أن جدية الحجز تبلغ 5 آلاف جنيه وبحد أقصى 15 ألف جنيه بحسب المشروع، ويتم استكمالها وفقًا للقواعد المحددة لتصبح قيمة التأمين المطلوبة.

8- هل توجد وديعة صيانة عند استلام الوحدة؟

يمكن للمخصص له الوحدة سداد وديعة صيانة عند الاستلام، ويتم احتسابها وفقًا للقيمة الحالية للوحدة، أو سداد قيمة الصيانة الشهرية المحددة لبعض المشروعات، والتي تبدأ من 0.5 جنيه للمتر المربع، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع.

9- ماذا يحدث في حالة وفاة صاحب الوحدة؟

في حالة وفاة المخصص له الوحدة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى الورثة الشرعيين إذا رغبوا في الاحتفاظ بالوحدة واستكمال الالتزامات الخاصة بها.

أما في حالة عدم رغبتهم في الاحتفاظ بالوحدة، فتتم إعادتها وإجراء التسويات المالية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

10- كيف تتم معاينة الوحدة والتقديم عليها؟

تتم معاينة الوحدات محل الطرح من خلال جهاز المدينة المختص، حيث تم تحديد وحدة للمعاينة في كل مشروع.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة "مسكن"، مع ضرورة قراءة كراسة الشروط بالكامل قبل تسجيل الطلب، لمعرفة مواقع الوحدات ومساحاتها وقيم الإيجار ونظام السداد وقواعد التخصيص وشروط الاستحقاق.

وبدأت المرحلة الأولى من التقديم في 20 سبتمبر 2026، وخصصت لذوي الهمم حتى 27 سبتمبر، بينما تبدأ المرحلة الثانية لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وتستمر حتى 28 أكتوبر 2026، وفقًا للمواعيد المعلنة.

وقبل التقديم، يجب على المواطن تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة للعاملين، أو شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات اجتماعية إن وجد، إلى جانب الإقرار بعدم الحصول على دعم سكني سابق وفق النموذج الوارد في كراسة الشروط.

وتؤكد وزارة الإسكان أن التفاصيل النهائية الخاصة بكل وحدة، سواء القيمة الإيجارية أو المساحة أو قواعد التخصيص والسداد، يتم الرجوع فيها إلى كراسة الشروط الخاصة بالطرح، لذلك يجب على المتقدم مراجعتها قبل إتمام طلب الحجز.