الإيجار التمليكي يثير الأسئلة.. تدفع كام وإمتى تصبح الشقة ملكك؟

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 10 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج "بيت العمر" بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في طرح يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة مقابل قيمة إيجارية، على أن تنتقل ملكيتها إليه وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط بعد استكمال مدة التعاقد والسداد.

ويضم الطرح 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم موزعة على 26 مدينة جديدة، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها والتسليم خلال 36 شهرًا في 8 مدن جديدة، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 57 و161 مترًا مربعًا.

كيف يتحول الإيجار إلى ملكية؟

نظام "الإيجار المنتهي بالتملك" يختلف عن الإيجار التقليدي، فالمواطن لا يحصل على حق الانتفاع بالوحدة لفترة محددة ثم يتركها، وإنما يرتبط العقد ببرنامج ينتهي إلى انتقال ملكية الوحدة إليه وفق الشروط المالية والعقارية المحددة.

وبالنسبة للوحدات الجاهزة، تبدأ مدة التعاقد من تاريخ استلام الوحدة، وتمتد إلى 20 عامًا، وبعد استكمال المدة والالتزامات الواردة في كراسة الشروط تنتقل الملكية للمستأجر طبقًا للضوابط المنظمة للطرح.

أما الوحدات التي سيتم تنفيذها خلال 36 شهرًا، فتدخل فترة التنفيذ ضمن مدة الإيجار المنتهي بالتملك، وفق آلية السداد المحددة في كراسة الشروط، على أن يبدأ الانتفاع بالوحدة بعد استلامها.

هل يمكن تملك الشقة قبل مرور 20 عامًا؟

لا يشترط النظام انتظار نهاية السنوات العشرين في جميع الحالات، إذ تتيح كراسة الشروط إمكانية السداد المعجل لكامل قيمة الوحدة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، وفق الضوابط والإجراءات المالية التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبذلك يستطيع المستفيد، حال توافر القدرة المالية، إنهاء الالتزامات المرتبطة بالوحدة مبكرًا بدلًا من الاستمرار في السداد حتى نهاية مدة التعاقد، مع الالتزام بالقواعد الواردة في الكراسة.

كام إيجار شقق بيت العمر؟

تختلف القيمة الإيجارية وفق المدينة والمشروع ومساحة الوحدة، إذ تبدأ القيمة الشهرية للوحدات الجاهزة خلال العام الأول من نحو 2535 جنيهًا، وتصل إلى نحو 16231 جنيهًا لبعض الوحدات.

ولا تظل القيمة ثابتة طوال مدة التعاقد، إذ ترتفع بنسبة 10% سنويًا وفق الضوابط المعلنة للطرح، وهو ما يجعل قيمة الإيجار في السنوات التالية مختلفة عن القيمة المحددة في السنة الأولى.

ولهذا يجب على المتقدم ألا ينظر فقط إلى قيمة الإيجار في بداية العقد، وإنما يحسب الزيادة السنوية والتزاماته المالية على مدار فترة التعاقد قبل اختيار الوحدة.

مقدم حجز شقق بيت العمر

تختلف آلية السداد بحسب نوع الوحدات المطروحة.

وبالنسبة للوحدات الجاهزة، تتضمن الإجراءات المالية سداد جدية الحجز واستكمال المبالغ المطلوبة والتأمين الإيجاري وفق القيمة المحددة في كراسة الشروط، بينما يختلف نظام السداد للوحدات المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.

وبالنسبة للـ5 آلاف وحدة المقرر تنفيذها في 8 مدن جديدة، تبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، إلى جانب 1000 جنيه مصروفات دراسة لا ترد، مع أقساط ربع سنوية قدرها 30 ألف جنيه وفق نظام السداد المعلن للطرح.

أين توجد شقق الإيجار المنتهي بالتملك؟

تتوزع الوحدات الجاهزة ضمن برنامج "بيت العمر" على 26 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

أما الـ5 آلاف وحدة المقرر تنفيذها خلال 36 شهرًا، فتتوزع على 8 مدن جديدة، هي 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاشر، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

مساحات شقق بيت العمر 2026

تبدأ مساحات الوحدات المطروحة ضمن البرنامج من 57 مترًا مربعًا، وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، مع اختلاف المساحات والمشروعات بحسب المدينة ونوع الوحدة.

أما الوحدات التي سيتم تنفيذها خلال 36 شهرًا، فتتراوح مساحاتها وفق الطرح بين 90 و126 مترًا مربعًا، وتضم وحدات بمشروعي "الإسكان المتميز" و"سكن مصر".

شروط مهمة قبل الحجز

تتضمن كراسة الشروط ضوابط تتعلق بالسن والدخل ومحل الإقامة وأحقية التقدم، إلى جانب قواعد خاصة بعدم سبق استفادة المتقدم أو الأسرة من بعض صور التخصيص السكني وفق الحالات المحددة بالكراسة.

كما يرتبط اختيار المدينة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات مناسبة في المدينة المرتبطة بمحل الإقامة، تسمح القواعد بالتقدم في المدن المحددة وفقًا لشروط الطرح.

وتخصص نسبة 5% من الوحدات للأشخاص ذوي الهمم، وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط.

هل يمكن التصرف في الشقة قبل التملك؟

نظام "بيت العمر" يضع قيودًا على التصرف في الوحدة خلال فترة التعاقد، إذ تحظر كراسة الشروط التصرف في الوحدة أو إجراء توكيلات بشأنها خلال مدة التعاقد، إلى جانب الالتزام بسداد الإيجار وباقي الالتزامات المالية والصيانة وفق القواعد المنظمة.

ويظل انتقال الملكية مرتبطًا باستكمال الشروط والإجراءات المالية والعقارية المنصوص عليها في كراسة الشروط، وليس بمجرد استلام الوحدة أو الإقامة بها.

موعد التقديم على شقق بيت العمر

بدأ التقديم على وحدات "بيت العمر" في 20 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026، من خلال بوابة "مسكن" التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويشمل الطرح الوحدات الجاهزة والوحدات المقرر تنفيذها، مع اختلاف إجراءات السداد والاستلام بحسب كل مجموعة، لذلك يجب على المتقدم مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالوحدة قبل إتمام الحجز.

الإيجار التمليكي.. من الانتفاع إلى التملك

ويقدم برنامج "بيت العمر" نموذجًا مختلفًا عن شراء الوحدة بنظام التقسيط التقليدي، إذ يبدأ المواطن بعلاقة إيجارية محددة المدة، ثم ينتقل في نهاية المسار إلى التملك وفق الشروط المالية والعقارية للطرح.

وتظل قيمة الإيجار والزيادة السنوية ومدة العقد وإمكانية السداد المعجل والقيود على التصرف في الوحدة من أهم البنود التي يجب مراجعتها قبل التقديم، خاصة مع اختلاف التفاصيل بين الوحدات الجاهزة والوحدات التي سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات.