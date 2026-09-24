3 دول أوروبية تسمح بعبور طائرة نتنياهو رغم مذكرة توقيف الجنائية الدولية

عبرت الطائرة الحكومية الإسرائيلية «جناح صهيون»، التي تقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة «فلايت رادار»، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة «الجزيرة»، أن الطائرة الإسرائيلية عبرت المجال الجوي للدول الأوروبية الثلاث قبل مواصلة رحلتها باتجاه المحيط الأطلسي.

وتكتسب الرحلة أهمية خاصة كون اليونان وإيطاليا وفرنسا أطرافًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ما أثار تساؤلات بشأن التزاماتها القانونية تجاه مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو. وقال خبراء في القانون الدولي إن السماح بالعبور يثير إشكالات قانونية، في ظل التزامات الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في21 نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت المحكمة حينها وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهما عن الجرائم المنسوبة إليهما.

ويأتي عبور الطائرة للأجواء الأوروبية في وقت لا تزال فيه المسائل القانونية المتعلقة بالتزامات الدول الأعضاء في المحكمة تجاه الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف محل نقاش، ولا سيما بشأن ما إذا كانت تلك الالتزامات تمتد إلى المرور عبر المجال الجوي للدولة دون الهبوط على أراضيها.