كريم بدوي: توفير المواد البترولية لـ120 مليون مواطن أولويتنا

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية إن مؤتمر إيجبس أقيم في وقت قاتل في ظل الحرب الإيرانية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة.

وأضاف خلال اجتماعه اليوم مع الإعلاميين إن تبعيات الاستكشاف في مصر الغاز زاد في مصر من 2021 إلى 2024 وتوقف تقليل الأحمال الذي كان موجود في تلك السنوات.



وتابع وزير البترول الحفاظ على الدولة المصرية أهم شيء بالنسبة لمصر وما تأثير القرارات على المستثمر والمواطن لأن توفير المواد البترولية لـ120 مليون مواطن أول أولوياتنا .





وأشار إلى أن مستحقات الشركاء كان 6.1 مليار في 2021 واستطعنا جذب الاستثمارات والوصول لصفر مستحقات .