التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين منتخب 2009 وكوريا الجنوبية

انتهي الشوط الاول بين منتخب الناشئين مواليد 2009 و كوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي يقام حاليا في الجولة الافتتاحية بدورة الصداقة الدولية، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل

وأحرز اللاعب كيم جي هدف كوريا الجنوبيه في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.



ثم ادرك منتخب مصر التعادل عن طريق خالد مختار في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل مصر أمام كوريا الجنوبية كالتالي:

- حراسة المرمى: مالك عمرو.

- خط الدفاع: آدم يوسف، وعادل علاء، ومحمد السيد (الديزل)، ومحمد جمال.

- خط الوسط: أحمد بشير، وعمر عبد الرحيم، ودانيال تامر، وأحمد صفوت، وأدهم حسيب.

- خط الهجوم: خالد مختار.