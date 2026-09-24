أموال بيزيرا تنعش خزينة الزمالك.. 3 ملفات على مائدة مجلس الإدارة

دخل نادي الزمالك مرحلة جديدة من التحركات المالية بعد وصول الدفعة الأولى من قيمة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي لتبدأ إدارة القلعة البيضاء في إعادة ترتيب عدد من الملفات العاجلة سواء المتعلقة بمستحقات اللاعبين أو مقدمات العقود بجانب القضايا الدولية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام النادي خلال الفترة الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لاستغلال العائد المالي من الصفقة في ترتيب أولوياتها خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يبدأ سداد مستحقات اللاعبين

وكانت مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على رأس الملفات التي تحركت بعد وصول الدفعة المالية حيث تم تخصيص جزء منها لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين في إطار جهود مجلس الإدارة لتوفير حالة أكبر من الاستقرار داخل الفريق قبل خوض المباريات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم بالنسبة للفريق في ظل استعداد الزمالك لمواجهة الأهلي حيث تعمل الإدارة على توفير الأجواء المناسبة أمام اللاعبين والجهاز الفني قبل القمة المرتقبة.

صرف مقدمات عقود لاعبي الزمالك

كما استقر مسؤولو الزمالك على توجيه جزء من الدفعة الأولى لصرف نسبة من مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول عن الموسم الجديد على أن يتم ذلك خلال فترة التوقف الدولي وقبل مباراة الأهلي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة لتنظيم المستحقات المالية للفريق والحفاظ على حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس بالتزامن مع المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك يتحرك لتسوية القضايا الدولية

وفي ملف آخر، بدأت إدارة الزمالك تحركات مكثفة لمناقشة وتسوية القضايا الموقعة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تتعلق بإيقاف القيد وعدد من المستحقات والغرامات.

وتعمل الإدارة على ترتيب أولويات سداد هذه الملفات وفقا لأهمية كل قضية بهدف إنهاء الأزمات العالقة وتفادي أي تعثر في سداد الغرامات أو تنفيذ العقوبات التأديبية بما قد يؤدي إلى استمرار أو تجدد إيقاف القيد.

وتمنح الدفعة الأولى من صفقة خوان بيزيرا إدارة الزمالك مساحة للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين أو مقدمات العقود إلى جانب التعامل مع القضايا الدولية في محاولة لتهيئة الأجواء داخل النادي قبل المرحلة المقبلة.