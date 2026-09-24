السعودية .. الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك، محذّرة من خطر محتمل وداعية إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

وبحسب البيان الصادر عن الدفاع المدني السعودي ، فقد دعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.

كما شددت على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة.