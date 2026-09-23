تحذير من خطر.. الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في جازان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة جازان، للتحذير من خطر محتمل، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية السكان والممتلكات.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، وعدم الاقتراب من المناطق التي قد تمثل مصدر خطر، إلى حين صدور توجيهات رسمية أخرى.

ويأتي إطلاق الإنذار المبكر ضمن منظومة التحذير والطوارئ التي تعتمد عليها السلطات السعودية للتنبيه إلى المخاطر المحتملة، بما يتيح للسكان اتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب.

وكانت المديرية أطلقت خلال سبتمبر الجاري إنذارات مبكرة في جازان ومناطق أخرى للتحذير من مخاطر محتملة، قبل إعلان زوال الخطر في بعض الحالات.

ويؤكد الدفاع المدني السعودي بصورة متكررة أهمية تجنب التجمهر والتصوير في مواقع الأحداث، وضرورة اتباع التعليمات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة، مع تخصيص الرقم 998 للبلاغات وحالات الطوارئ.

ولم يتضمن التنبيه الذي تم تداوله في الخبر المقتبس تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطر أو المناطق المحددة داخل جازان المتأثرة بالإنذار، لذلك لا يمكن الجزم من هذه المعلومات وحدها بسبب إطلاق التحذير.

وتواصل الجهات المختصة في المملكة متابعة التطورات الميدانية وإصدار التنبيهات اللازمة وفقًا للظروف، على أن يتم الإعلان عن انتهاء حالة التحذير أو أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.