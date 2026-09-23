قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف
تدمير قافلة إنسانية لإقليم تيجراي.. غارة بطائرة مسيرة تشعل الغضب الأمريكي ضد إثيوبيا
مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية
اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة
كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات
لحظة انسحاب الوفد الأمريكي من جلسة الأمم المتحدة أثناء كلمة رئيس إيران
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
جودة التعليم: اعتماد 354 معهدا أزهريا بنسبة نجاح 98.06% عن الفصل الدراسي الثاني 2026
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب.. ولا نخشى القتال عندما تكون المعركة دفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار آبي أحمد: قوات تيجراي شنت هجومًا واسعًا على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة وسيطرت على مطار ميكيلي

قوات تيجراي
قوات تيجراي
القسم الخارجي

تصاعدت حدة التوتر في شمال إثيوبيا، اليوم الأربعاء، مع اندلاع مواجهات جديدة بين قوات جبهة تحرير شعب تيجراي والقوات الفيدرالية، في تطور يهدد بانهيار اتفاق السلام الذي أنهى الحرب السابقة في الإقليم.

وأكد جيتاشوا رضا، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن قوات تيجراي شنت هجومًا واسعًا على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على مطارات كانت خاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية في إقليم تيجراي، من بينها مطار مدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم. 

وأشار رضا إلى أن السيطرة على المطارات أدت إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل تعليق رحلاتها إلى ثلاثة مطارات في تيجراي، هي ميكيلي وأكسوم وشيري، بسبب التطورات الأمنية. 

وفي المقابل، قدمت السلطات الإقليمية في تيجراي رواية مختلفة بشأن بداية التصعيد، إذ قالت إن القوات الفيدرالية نفذت قصفًا مكثفًا باستخدام الطائرات والطائرات المسيّرة والمدفعية، وإن قوات تيجراي دخلت في ما وصفته بـ«حرب دفاعية» لمواجهة الهجوم. ولم يصدر، وفق التقارير المتاحة، رد فوري من الحكومة الفيدرالية على هذا الاتهام. 

وامتدت المواجهات إلى إقليم عفر المجاور، خصوصًا في منطقتي أبالا وإريبتي، وسط تقارير عن تحركات عسكرية وسيطرة قوات تيجراي على عدد من المواقع، بينما لم يتسنَّ بشكل مستقل التحقق من جميع هذه الادعاءات الميدانية. 

ويأتي التصعيد بعد أشهر من التوتر بين الجانبين، وبعد الحرب التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، قبل التوصل إلى اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر 2022.

 وتحذر تقارير دولية من أن تجدد القتال قد يوسع نطاق الاضطرابات في منطقة القرن الأفريقي، خصوصًا مع تداخل الصراع الإثيوبي مع أزمات أمنية قائمة في المنطقة. 

قوات تيجراي اثيوبيا ابي احمد جيش اثيوبيا تيجراي ميكيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رمضان صبحي

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم.. الجمعة

جانب من الحدث

معهد التخطيط الدولي يناقش 15 ورقة بحثية في مؤتمره السنوي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 عند هذا المستوى

بالصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد