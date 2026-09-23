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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: حرب إيران تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وترفع التضخم وأسعار الوقود

تقرير: حرب إيران
تقرير: حرب إيران
أ ش أ

سلطت شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية الضوء على التحولات التي طرأت على الاقتصاد الأمريكي منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل نحو سبعة أشهر، مشيرة إلى أن الصراع أدى إلى ارتفاع التضخم وأسعار الوقود وتكاليف الاقتراض والرهن العقاري، وألقى بظلال من عدم اليقين على الاقتصاد، في وقت لا تلوح فيه نهاية واضحة للحرب.

وأوضحت الشبكة - في تقرير - أن الاقتصاد الأمريكي كان قبل الحرب يسير باتجاه خفض التضخم وتعزيز القوة الشرائية، بينما كان سعر البنزين يقل قليلا عن 3 دولارات للجالون، وسعر الديزل أقل من 4 دولارات. أما حاليا، فقد ارتفع متوسط سعر البنزين إلى نحو 4.50 دولار للجالون، فيما سجل الديزل مستوى قياسيا بلغ 6.52 دولار.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى موجة متتالية من الزيادات، إذ ارتفع التضخم، ثم تكاليف الاقتراض وأسعار الرهن العقاري.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك من 2.4% في 27 فبراير الماضي إلى 3.4% حاليا، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.96% إلى نحو 5%، وصعد متوسط سعر الرهن العقاري لأجل 30 عاما إلى أكثر من 7%، مقابل أقل من 6% قبل الحرب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة زاد الضغوط على الأسر والشركات، فيما تراجعت ثقة المستهلك لتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقدّر مكتب الميزانية بالكونجرس أن الحرب أسهمت في إضافة ما لا يقل عن 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم.

وأشارت الشبكة إلى أن سوق الأسهم اتخذ مسارا مختلفا، مدفوعا إلى حد كبير بالاستثمارات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، إلا أنه شهد حالة من الركود خلال الشهر الماضي، فيما يرى محللون أن استمرار الحرب دون نهاية واضحة قد يضغط على السوق بصورة أكبر.

شبكة إنبيسينيوز الأمريكية التحولات الاقتصاد الأمريكي اندلاع الحرب إيران

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