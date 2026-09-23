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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
رشا عوني

مع اقتراب نهاية العام الجاري، أوشكت الإجازات الرسمية2026 على الانتهاء حيث يتبقى عطلة رسمية واحدة مقبلة وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية هذا العام، ويترقب العاملين في القطاعين الحكومي و الخاص، موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وهل سيتم ترحيلها ليوم الخميس أم ستظل في موعدها الأصلي.

موعد آخر إجازة رسمية في 2026

توافق آخر إجازة رسمية في مصر لعام 2026 يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتأتي إجازة 6 أكتوبر باعتبارها آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية حتى نهاية العام، ليعود العاملون بعد انتهائها إلى مواعيد العمل المعتادة، مع استمرار أيام العمل الرسمية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 

تحل ذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وهو الموعد الرسمي للمناسبة وفق أجندة العطلات.

ومن المتوقع في حال صدور قرار حكومي بترحيل الإجازة، أن يتم نقل عطلة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وفقًا لنهج ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهو ما قد يمنح الموظفين والطلاب إجازة تمتد إلى 3 أيام متتالية.

هل سيتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026؟

 حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، وبالتالي، يظل الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 هو الموعد المحدد للإجازة الرسمية، وذلك لحين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن ترحيلها إلى يوم آخر، والإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.


إجازة 6 أكتوبر للقطاع الحكومي

تظل إجازة 6 أكتوبر 2026 في موعدها المقرر يوم الثلاثاء إذا لم يتم ترحيلها، وبالتالي يحصل الموظفون على إجازة يوم واحد فقط وهو يوم 6 أكتوبر، أما إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً بترحيل الإجازة، فبالتالي يتممن القطاع الحكومي من الحصول على إجازة تمتد إلى 3 أيام، وهما الخميس والجمعة والسبت . 
 

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

وينطبق نفس الأمر على القطاع الخاص، حيث يحصل العاملون على إجازة يوم واحد هو الثلاثاء 6 أكتوبر إذا لم يتم ترحيل الإجازة، لكن في حال ترحيلها، سيحصل الموظفون على إجازة الخميس والجمعة، والسبت في بعض القطاعات حسب طبيعة العمل . 

هل تنتقل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

تتضمن الحسابات المتداولة إمكانية نقل عطلة عيد القوات المسلحة من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، إلا أن تنفيذ النقل يظل مرتبطًا بصدور القرار الحكومي الرسمي.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، فلن يتغير إجمالي عدد أيام الراحة في أكتوبر بالنسبة للعاملين بنظام الجمعة والسبت.

ويرجع ذلك إلى أن يومي الثلاثاء 6 أكتوبر والخميس 8 أكتوبر يقعان ضمن أيام العمل الأسبوعية بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين، وبالتالي فإن نقل العطلة من يوم إلى آخر لا يؤدي إلى تداخلها مع الراحة الأسبوعية.

وبذلك يظل الحساب 11 يوم راحة في أكتوبر، سواء تم تنفيذ الإجازة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو جرى نقلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفق القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

إجازة 6 أكتوبر 2026

تحل ذكرى انتصارات أكتوبر في السادس من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى انتصارات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وتوافق المناسبة في عام 2026 يوم الثلاثاء، لتكون بذلك آخر إجازة رسمية في العام الجاري، بعد انتهاء الإجازات والمناسبات الرسمية التي شهدها عام 2026، على أن تستمر مواعيد العمل الرسمية فيما تبقى من أيام العام حتى حلول عطلات العام الجديد.

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