قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة
كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات
لحظة انسحاب الوفد الأمريكي من جلسة الأمم المتحدة أثناء كلمة رئيس إيران
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا
جودة التعليم: اعتماد 354 معهدا أزهريا بنسبة نجاح 98.06% عن الفصل الدراسي الثاني 2026
بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب.. ولا نخشى القتال عندما تكون المعركة دفاعية
تفاصيل 40 دقيقة ساخنة بين ترامب وزيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة
روبيو: سنواصل الدفاع عن المضائق.. وترامب لديه عدد من الخيارات المتاحة بشأن إيران
بزشكيان: لا نريد الحصول على سلاح نووي.. ولن نسمح باستخدام هرمز لعبور الأسلحة ضدنا
مدبولي: يجب إصلاح مجلس الأمن وإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
إسراء عبدالمطلب

أثار اسم الشاعر الغنائي وليد الغزالي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار نبأ القبض عليه داخل شقته في مصر، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتأتي الواقعة بعد تحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشأن بلاغات ومعلومات عن قيام شخص يقيم داخل أحد التجمعات السكنية بأعمال مخالفة للقانون، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المتهم.

من هو الشاعر وليد الغزالي؟

يعد وليد الغزالي من الشعراء الذين شاركوا في كتابة عدد من الأغاني التي قدمها مطربون في مصر والوطن العربي، وارتبط اسمه بمجموعة من الأعمال الغنائية خلال السنوات الماضية.

وتعاون الغزالي مع المطرب التونسي صابر الرباعي، حيث كتب كلمات أغنية "ورحمة قلبي"، كما تعاون مع الفنان خالد سليم في أغنية "دمر حياتي"، والتي جاءت من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع فهد.

كما شارك وليد الغزالي في كتابة أغنية "مبروك يا قلبي" للمطرب إياد جيان، وهي من ألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب، ليكون له حضور في عدد من الأعمال الغنائية مع مطربين من أجيال مختلفة.

وليد الغزالي في التمثيل

لم يقتصر نشاط وليد الغزالي على كتابة الأغاني، إذ خاض تجربة التمثيل أيضًا، وشارك في مسلسل "وش الخير" عام 2013، إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.

ورغم أن نشاطه الأساسي ارتبط بمجال كتابة الأغاني، فإن ظهوره في العمل الدرامي أضاف جانبًا آخر إلى مشواره في الوسط الفني.

تفاصيل القبض على وليد الغزالي

بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على وليد الغزالي داخل شقته، عقب تحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن الواقعة.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى ضبط كمية من مخدر الكوكايين بحوزته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها في الواقعة.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى وليد الغزالي محل تحقيق، ولا تعني واقعة القبض أو الاتهام صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة.

محامي وليد الغزالي يوضح موقفه القانوني

عقب انتشار خبر القبض على الشاعر، أعلن المحامي مصطفى مجدي توليه مهمة الدفاع عنه، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية لا تزال مستمرة.

وشدد المحامي على أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي بحق موكله، موضحًا أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيقات والإجراءات القانونية، وداعيًا إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.

وأكد المحامي ثقته في مؤسسات العدالة، مشيرًا إلى أنه سيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موكله ومتابعة تطورات القضية أمام الجهات المختصة.

أعمال وليد الغزالي مع نجوم الغناء

ارتبط اسم وليد الغزالي خلال مشواره بعدد من المطربين، من بينهم صابر الرباعي وخالد سليم وإياد جيان، كما شارك في كتابة أعمال مع الفنان تامر حسني.

ومن أبرز الأغاني المرتبطة باسمه "ورحمة قلبي" لصابر الرباعي، و"دمر حياتي" لخالد سليم، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي تعاون خلالها مع مطربين وملحنين وموزعين في الساحة الغنائية.

ملحنون ينفون صلتهم بالقضية

وقبل الكشف عن اسم الشخص الذي ألقي القبض عليه في الواقعة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول تكهنات حول هوية المتهم، ما دفع عددًا من الملحنين إلى توضيح عدم وجود صلة لهم بالقضية.

ومن بين الأسماء التي نفت ارتباطها بالواقعة عزيز الشافعي، ووليد سعد، وحسن الشافعي، وذلك بالتزامن مع انتشار معلومات غير مؤكدة بشأن هوية الشخص محل التحقيق.

وبعد الإعلان عن اسم وليد الغزالي، اتضحت هوية الشخص الذي تتعلق به التحقيقات، بينما يظل الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة إليه من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية في القضية، وسط تأكيد من دفاع وليد الغزالي على أن القضية لم يصدر فيها حكم قضائي حتى الآن.

وليد الغزالي الشاعر وليد الغزالي القبض على وليد الغزالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رمضان صبحي

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

ترشيحاتنا

صناع فيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

براد بيت يعود بدور «كليف بوث» في فيلم ديفيد فينشر الجديد

جانب من جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل"

في جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل".. الدكتورة نيفين الكيلاني: أهمية قصوى للفن في تشكيل هوية المصريين منذ العصور القديمة

معرض "أصلي مصري" بجاليرى المشهد

عصام درويش يوثق تفاصيل الحياة المصرية في معرض "أصلي مصري" بجاليرى المشهد

بالصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد