بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

أثار اسم الشاعر الغنائي وليد الغزالي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار نبأ القبض عليه داخل شقته في مصر، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتأتي الواقعة بعد تحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشأن بلاغات ومعلومات عن قيام شخص يقيم داخل أحد التجمعات السكنية بأعمال مخالفة للقانون، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المتهم.



من هو الشاعر وليد الغزالي؟

يعد وليد الغزالي من الشعراء الذين شاركوا في كتابة عدد من الأغاني التي قدمها مطربون في مصر والوطن العربي، وارتبط اسمه بمجموعة من الأعمال الغنائية خلال السنوات الماضية.

وتعاون الغزالي مع المطرب التونسي صابر الرباعي، حيث كتب كلمات أغنية "ورحمة قلبي"، كما تعاون مع الفنان خالد سليم في أغنية "دمر حياتي"، والتي جاءت من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع فهد.

كما شارك وليد الغزالي في كتابة أغنية "مبروك يا قلبي" للمطرب إياد جيان، وهي من ألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب، ليكون له حضور في عدد من الأعمال الغنائية مع مطربين من أجيال مختلفة.



وليد الغزالي في التمثيل

لم يقتصر نشاط وليد الغزالي على كتابة الأغاني، إذ خاض تجربة التمثيل أيضًا، وشارك في مسلسل "وش الخير" عام 2013، إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.

ورغم أن نشاطه الأساسي ارتبط بمجال كتابة الأغاني، فإن ظهوره في العمل الدرامي أضاف جانبًا آخر إلى مشواره في الوسط الفني.

تفاصيل القبض على وليد الغزالي

بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على وليد الغزالي داخل شقته، عقب تحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن الواقعة.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى ضبط كمية من مخدر الكوكايين بحوزته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها في الواقعة.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى وليد الغزالي محل تحقيق، ولا تعني واقعة القبض أو الاتهام صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة.

محامي وليد الغزالي يوضح موقفه القانوني

عقب انتشار خبر القبض على الشاعر، أعلن المحامي مصطفى مجدي توليه مهمة الدفاع عنه، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية لا تزال مستمرة.

وشدد المحامي على أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي بحق موكله، موضحًا أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيقات والإجراءات القانونية، وداعيًا إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.

وأكد المحامي ثقته في مؤسسات العدالة، مشيرًا إلى أنه سيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موكله ومتابعة تطورات القضية أمام الجهات المختصة.

أعمال وليد الغزالي مع نجوم الغناء

ارتبط اسم وليد الغزالي خلال مشواره بعدد من المطربين، من بينهم صابر الرباعي وخالد سليم وإياد جيان، كما شارك في كتابة أعمال مع الفنان تامر حسني.

ومن أبرز الأغاني المرتبطة باسمه "ورحمة قلبي" لصابر الرباعي، و"دمر حياتي" لخالد سليم، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي تعاون خلالها مع مطربين وملحنين وموزعين في الساحة الغنائية.

ملحنون ينفون صلتهم بالقضية

وقبل الكشف عن اسم الشخص الذي ألقي القبض عليه في الواقعة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول تكهنات حول هوية المتهم، ما دفع عددًا من الملحنين إلى توضيح عدم وجود صلة لهم بالقضية.

ومن بين الأسماء التي نفت ارتباطها بالواقعة عزيز الشافعي، ووليد سعد، وحسن الشافعي، وذلك بالتزامن مع انتشار معلومات غير مؤكدة بشأن هوية الشخص محل التحقيق.

وبعد الإعلان عن اسم وليد الغزالي، اتضحت هوية الشخص الذي تتعلق به التحقيقات، بينما يظل الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة إليه من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية في القضية، وسط تأكيد من دفاع وليد الغزالي على أن القضية لم يصدر فيها حكم قضائي حتى الآن.