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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزاء والد عمر السعيد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا

عمر السعيد
عمر السعيد
أحمد إبراهيم

حددت أسرة والد الفنان عمر السعيد موعد عزاء والده والذى من المقرر أن يقام فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا. 

عمر السعيد يعلن وفاة والده

أعلن الفنان عمر السعيد وفاة والده، الأستاذ عادل السعيد عبد المطلب، صباح اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن التي يعيشها الفنان وأفراد أسرته عقب رحيل الفقيد.

ونعى عمر السعيد والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يمنح الله الأسرة وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وكتب الفنان عمر السعيد في نعيه: «والدي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، معلنًا وفاة والده الأستاذ عادل السعيد عبد المطلب، ومطالبًا بالدعاء للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر.

موعد ومكان صلاة الجنازة على والد عمر السعيد

وكشف عمر السعيد عن تفاصيل صلاة الجنازة، موضحًا أنها ستقام اليوم الأربعاء عقب أداء صلاة الظهر، وذلك في مسجد ضباط الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يتوجه أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربون إلى المسجد للمشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وسط الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال الفنان عمر السعيد في السينما 

وعلى الجانب الفني، كان فيلم «القصص» من أحدث الأعمال السينمائية التي شارك فيها عمر السعيد، وهو فيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، وأمير المصري، وفاليري باشنر، وكريم قاسم، وأحمد كمال، وصبري فواز، وخالد مختار، وأحمد العزار، وشريف الدسوقي، وعمرو عابد، إلى جانب عمر السعيد.

ويأتي «القصص» ضمن الأعمال السينمائية ذات الطابع الإنتاجي المشترك، حيث شاركت في إنتاجه مجموعة من شركات الإنتاج العربية والأوروبية، إلى جانب حصول المشروع على دعم من عدد من المؤسسات والصناديق السينمائية الدولية.

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