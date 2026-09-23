طرح حلقات" ما لم يحكي عن بني مزار" .. غدًا

تستعد منصة شاهد vip، لطرح مجموعة حلقات" ما لم يحكي عن بني مزار"، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، غدًا.

ومن المقرر طرح مجموعة الحلقات والتي تتكون من 3 حلقات دفعة واحدة.

تفاصيل العمل:

ويضم مسلسل "ما لم يحكي عن بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل.

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.