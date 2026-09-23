ياسر جلال يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع شقيقه رامز

يستعد الفنان ياسر جلال لخوض تجربة سينمائية جديدة تجمعه بشقيقه الفنان رامز جلال خلال الفترة المقبلة، في تعاون فني مرتقب بين الشقيقين.

وكشف ياسر جلال، خلال لقائه مع ET بالعربي، عن تحضيراته لفيلم سينمائي جديد مع رامز جلال، إلى جانب استعداده للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2027 من خلال مسلسل «القناع».

وأوضح ياسر جلال أن مسلسل «القناع» ينتمي إلى أجواء الجريمة والتشويق، فيما يحيط الغموض بتفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن الأحداث، مؤكدا أن طبيعة الدور ستكون مفاجأة للجمهور.

تفاصيل الفيلم

وأشار إلى أن فريق عمل المسلسل يواصل حاليا التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين، تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كان ياسر جلال قد تعاقد على بطولة مسلسل «القناع»، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وهو من تأليف محمد السوري وإخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج مها سليم.

ويشهد المسلسل أول حالة لدفع مقابل حق الأداء العلني، التزاما بتعليمات النقابة، وذلك من جانب المنتجة مها سليم.