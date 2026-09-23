" غنا القاهرة" يحتفى بمسيرة عائلة الحجار على مسرح معهد الموسيقى العربية

إحتفاءً بعائلة الحجار الفنية تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل حفلاً بعنوان "نغمات على دفتر الأيام"، لفرقة أعز الناس للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو هشام نبوى، رؤية فنية وإخراج للدكتور سامح عبد العزيز، إشراف عام دعاء عبد المقصود وأشرف حسن، ضمن مشروع " غنا القاهرة" وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج الحفل:

يتضمن البرنامج نخبة من الألحان والأعمال الغنائية التى أبدعها أفراد عائلة الحجار ورائدها الفنان إبراهيم الحجار، وهم النجم على الحجار، الفنان الراحل أحمد الحجار، منها "الأيام"، "السيرة الهلالية"، "عزيز على القلب"، "قد ما أحبك"، "اعذرينى"، "يابو الريش"، "العروسة"، "يعنى ايه كلمة وطن"، وغيرها بمشاركة النجم الشاب أحمد على الحجار ومطربى الفرقة ليختتم الحفل بتكريم العائلة.

يأتى الحفل تأكيدا لحرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على الاحتفاء برموز الإبداع الموسيقى والغنائى، التى أسهمت فى إثراء الوجدان المصرى وصون تراث الطرب الأصيل وتعريف الأجيال الجديدة بروائعه.