«مستقبل وطن» يطلق قافلة طبية بمنيا القمح ويقدم العلاج للمواطنين بالمجان

تواصل الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، جولاتها في المحافظات، بزيارة محافظة الشرقية، وذلك ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وانطلقت أولى محطات الجولة بقافلة طبية بمينا القمح في الشرقية، وضمت القافلة 12 تخصصًا طبيًا، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات، مع توفير الأدوية اللازمة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة بالقرب من محل إقامتهم.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة

من جانبه قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن جولات الأمانة العامة بالمحافظات تستهدف الوقوف على احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، والعمل على ترجمة ما يتم رصده من احتياجات إلى مبادرات وفعاليات خدمية، مؤكدًا أن الحزب يواصل تحركاته بالمحافظات انطلاقًا من دوره في مساندة جهود الدولة والاقتراب بصورة أكبر من المواطنين.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن المبادرات التي ينفذها الحزب تتنوع وفقًا لطبيعة واحتياجات كل محافظة، بما يضمن توجيه الخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرين إلى أن الجولات تجمع بين الجانب الخدمي والعمل التنظيمي، بما يعزز التواصل مع المواطنين ويدعم حضور الحزب الميداني بالمحافظات.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب في مساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحقيق أثر ملموس في المحافظات التي تشملها جولات الحزب.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث شهدت الجولات تنفيذ عدد من الفعاليات الخدمية، تضمنت رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.