«مستقبل وطن» يعيد تشكيل قياداته بالإسماعيلية.. سيد عبد الجليل أمينًا مساعدًا

أعلن حزب «مستقبل وطن» اعتماد التشكيلات التنظيمية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة تستهدف تعزيز الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظة وتفعيل أدواره خلال المرحلة المقبلة.

وشملت التشكيلات الجديدة اختيار النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، أمينًا مساعدًا لأمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، ضمن التغييرات التنظيمية التي اعتمدها الحزب.

ويأتي اختيار عبد الجليل في إطار التشكيل الجديد لقيادات الحزب بالمحافظة، بما يعزز من حضور الأمانة وتنظيم العمل الحزبي على مستوى مراكز ومدن الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.