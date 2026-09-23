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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفويض حسين لبيب لحسم المدير الرياضي للزمالك.. وجلسة أخيرة مع الزناتي خلال ساعات

حسين لبيب
حسين لبيب
عبدالله هشام

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك على تكليف حسين لبيب، رئيس النادي، بحسم الاتفاق النهائي مع حسام الزناتي لتولى مهمة المدير الرياضي.

وسيعقد حسين لبيب جلسة حاسمة مع حسام الزناتي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة التفاصيل النهائية قبل اتخاذ القرار، على أن يتم الإعلان الرسمي عن اختياره حال التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وحسب الإعلامي خالد الغندور، فإن القرار لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، والساعات المقبلة ستشهد حسم موقف الزناتي بشكل نهائي.

مباراة الزمالك القادمة 

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الزمالك أمام زد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر» للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع زد يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وأعلنت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الأربعاء 7 أكتوبر بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.

نادي الزمالك حسين لبيب حسام الزناتي فريق الزمالك

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