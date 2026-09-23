مدحت مكي: الزمالك أكثر فريق استفاد من التوقف الدولي وعمر جابر يستحق المنتخب

أكد مدحت مكي لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك هو أكثر فرق الدوري الممتاز التي ستستفيد من فترة التوقف الدولي الحالية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيستغلها في رفع المعدل البدني للاعبين قبل عودة الدوري.

وقال مدحت مكي في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل إن العامل البدني أثر على أداء الزمالك، وكان أبرز العوائق التي واجهت الجهاز الفني في المباريات خاصة بعد تأخر إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك شخص ناجح ويجيد التعامل مع اللاعبين وتحفيزهم نفسيا وفنيا للمباريات.

وأشار "مكي" إلى أن عمر جابر قائد الزمالك قدم مستوى مميز وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الحالي.

واختتم لاعب الزمالك السابق، تصريحاته مؤكدًا أن قطاع الناشئين بالزمالك يمتلك عناصر مميزة وضمن اختيارات المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى تواجد إبراهيم صلاح المدرب العام للفريق الأول بشكل مستمر في القطاع لمتابعة أبرز العناصر الواعدة تمهيدا لتصعيدها للفريق الأول.