أحمد عيد عبد الملك: استمرار معتمد جمال مع الزمالك طبيعي

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، أن فترة التوقف بسبب ارتباطات منتخب مصر ستساهم في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بصورة أفضل، قبل استئناف منافسات الموسم.

وقال أحمد عيد عبد الملك، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن استمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للزمالك أمر طبيعي، خاصة في ظل حالة الانسجام الموجودة بين المدير الفني ولاعبي الفريق.

وأضاف أن معتمد جمال يمتلك القدرة على التعامل مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه يملك حلولًا فنية في العديد من المراكز، رغم قرار إيقاف القيد الذي يمثل تحديًا أمام الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن فترة التوقف تمثل فرصة مهمة أمام الجهاز الفني للعمل على تطوير أداء اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل، بما يساعد الفريق على الظهور بصورة أقوى عند استئناف المنافسات.