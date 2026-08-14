جديد في الزمالك.. الفريق يهزم أورانج برباعية وعبدالله السعيد يعود للتدريبات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أورانج برباعية نظيفة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسجل أحمد فتوح الهدف الأول للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف مصطفى الزناري الهدف الثاني من ضربة مزدوجة، بعد متابعة رأسية الدباغ.

وجاء الهدف الثالث عن طريق أحمد حسام برأسية مميزة، بعد عرضية من آدم كايد، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق لاعب أورانج بالخطأ في مرماه، بعدما أرسل محمد حمد عرضية متقنة.

وفي سياق آخر، ينتظم عبدالله السعيد في تدريبات الزمالك غدا السبت، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء أزمته مع النادي.

ويواصل ناصر منسي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها، كما لا يزال عمرو ناصر يخضع للتأهيل بسبب الإصابة، وسط توقعات بغيابه عن بداية منافسات الدوري.

وعلى صعيد آخر، تكثف إدارة الزمالك محاولاتها خلال الساعات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع البرتغالي شيكو بانزا بيزيرا، من أجل عودته إلى القاهرة الأسبوع المقبل، والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.