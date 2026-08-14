هجوم على ناقلتين إمارايتين في مضيق هرمز.. وأبوظبي: انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن تعرض ناقلتين إماراتيتين لهجوم في مضيق هرمز، دون وقوع إصابات.



وأكدت شركة "أدنوك" أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع، مشددة على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.



وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.



وفي السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الحادث وأعربت عن استنكارها الشديد للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.



وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.



وأكدت الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.