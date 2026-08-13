إيران تتحدى ترامب: غير مسموح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز دون إذن طهران

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، يوم الخميس أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران.

وقال إن ادعاءات واشنطن الواهية بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر هرمز ليست سوى أكاذيب، ونؤكد بأن مضيق هرمز لا يزال يخضع لسيطرتنا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد قائد قوات الباسيج حسين ‌طائب ​إن مضيق هرمز “ مازال تحت سيطرة ​وإدارة إيران” وذلك بحسب ماذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

جاءت تلك التصريحات بعد يوم ⁠من كتابة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب على منصته ​تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها "سيطرة كاملة" على هذا الممر المائي ​الاستراتيجي.

وقال طائب إن الولايات ​المتحدة سعت إلى تقويض ما وصفه ‌بشعبية ⁠الجمهورية الإسلامية في المنطقة عبر شن حرب أخرى في مضيق هرمز لكنها مُنيت ​بالهزيمة ​مرة ⁠أخرى رغم إعلانها أن إيران لا تملك ​سلاح جو ولا بحرية.