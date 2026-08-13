رسمياً.. الأهلي يخاطب بتروجت للتعاقد مع توفيق محمد بديلاً لـ بلعمري | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك رسمي من إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت، خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلي يخاطب بتروجت للتعاقد مع توفيق محمد

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن النادي الأهلي أرسل اليوم الخميس عرضًا رسميًا إلى إدارة بتروجت، يتضمن طلب التعاقد مع توفيق محمد، موضحًا أن اللاعب يحظى باهتمام الجهاز الفني، الذي يرى أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي اقترح الحصول على خدمات توفيق محمد على سبيل الإعارة، مع وضع بند يمنح النادي الأحمر أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء فترة الإعارة، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الناديين ستشهد مزيدًا من المناقشات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة مناسبة لجميع الأطراف.

وأضاف أن الأهلي قام خلال الأيام الماضية باستطلاع رأي اللاعب بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق، عن طريق وسطاء مقربين من النادي، وجاءت الاستجابة إيجابية، حيث رحب توفيق محمد بخطوة ارتداء القميص الأحمر وخوض تجربة جديدة مع أحد أكبر أندية القارة.

الأهلي يكقف مفاوضات لضم بديل بلعمري

وأشار المصدر إلى أن تحرك الأهلي لضم الظهير الأيسر يأتي في ظل المستجدات التي شهدها معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، بعد تعرض المغربي يوسف بلعمري لإصابة قوية خلال إحدى المباريات الودية، والتي أسفرت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأكد أن إصابة بلعمري دفعت إدارة الأهلي إلى التحرك سريعًا من أجل توفير البديل المناسب في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، وهو ما جعل توفيق محمد أحد أبرز الأسماء المطروحة لتعويض غيابه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأهلي ينتظر رد إدارة بتروجت على العرض الرسمي، تمهيدًا لاستكمال التفاصيل حال وجود توافق بشأن بنود الصفقة.

