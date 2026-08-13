مخدرات بـ176 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة في مواجهة الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات " شروع فى قتل ، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "دمياط ، الدقهلية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضُبط بحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة – 121 قطعة سلاح نارى متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (176) مليون جنيه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





