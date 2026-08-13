تفاعل كيميائي داخل معمل تعليمي يصيب 4 أطفال بحروق في التجمع الأول.. ماذا حدث؟

شهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة واقعة أثارت حالة من القلق، بعدما أصيب 4 أطفال بحروق متفرقة، إثر حدوث تفاعل كيميائي داخل معمل تعليمي، خلال رحلة تعليمية نظمها صاحب حضانة غير مرخصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطحاب صاحب الحضانة عددًا من الأطفال في رحلة إلى حضانة أخرى، تضم معملًا لإجراء التجارب العلمية والتفاعلات الكيميائية، بهدف تقديم تجربة تعليمية للأطفال.

وخلال إجراء إحدى التجارب، وقع تفاعل كيميائي بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال بحروق متفرقة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب الحادث، حرر صاحب الحضانة محضرًا بقسم الشرطة، واتهم مدير المركز بالتسبب في إصابة الأطفال نتيجة الإهمال أثناء إجراء التجربة.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير المركز، وبمواجهته أقر بوقوع التفاعل الكيميائي أثناء التجربة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.