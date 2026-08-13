إخماد حريق بأشجار النخيل والمخلفات الزراعية على طريق المراسي بالبياضية في الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر من السيطرة على حريق محدود اندلع في عدد من أشجار النخيل والمخلفات الزراعية على طريق المراسي بمركز البياضية جنوب المحافظة.

وكانت غرفة عمليات الجهات المختصة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في كمية من المخلفات الزراعية وعدد من أشجار النخيل بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المناطق والأراضي الزراعية والمنازل المجاورة.

وأسفرت الواقعة عن احتراق أجزاء من أشجار النخيل والمخلفات الزراعية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحريق من موقع البلاغ فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع النيران.