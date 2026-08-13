محافظ الأقصر يشهد الاحتفالية الثقافية والفنية بمناسبة ذكرى وفاء النيل

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الاحتفالية الثقافية والفنية التي نظمها فرع ثقافة الأقصر بمناسبة ذكرى وفاء النيل، والتي أقيمت بكورنيش النيل الجديد بالبر الغربي بمدينة القرنة، وذلك بحضور أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد رجب مدير عام فرع ثقافة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك تقديم فرقة الأقصر الاستعراضية للأطفال عدداً من العروض المستوحاة من التراث المصري، كما أحيت فرقة الأقصر للموسيقى العربية الفعالية عبر مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

وفي كلمته، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالتواجد بين المواطنين والمشاركة في هذه الاحتفالية الثقافية والفنية، مؤكداً حرص المحافظة على دعم وتنشيط الحركة الثقافية، وتوفير الفعاليات الثقافية والفنية واستدامتها باعتبار أن الثقافة والفنون هما المحرك الأساسي لبناء الإنسان وبناء الوعي، كما أن إقامة مثل هذه الاحتفاليات في المناطق المفتوحة توفر متنفساً حضارياً للأهالي والزائرين.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد محافظ الأقصر، المشروعات والخدمات الترفيهية والسياحية المقامة حديثاً بكورنيش النيل الجديد بالبر الغربي بمدينة القرنة، مطلعاً على مستوى الخدمات المقدمة للرواد.

وعقب إنتهاء الاحتفالية، استقل محافظ الأقصر معدية الأهالي النهرية متوجهاً إلى البر الشرقي، حيث تفقد الممشى السياحي بمدينة الأقصر، وحرص على الالتقاء مع المواطنين والاستماع إليهم، كما حرص عدد من الأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر في أجواء سادها الود والترحاب.