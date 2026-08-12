جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات سائل السجائر الإلكترونية

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الأولى لتفتيش الركاب بمطار الأقصر الدولى برئاسة محمود عمر توفيق مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات سائل السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط شركة الجزيرة للطيران رقم j709 اشتبه أشرف الطاهر قناوي مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة دعاء صالح والحسين علي عبدالله مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام متشابهة.

قام مدير الجمرك بتكليف نهى عبدالوهاب محمد مأمور الجمرك وأسامه كمال الشافعي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 88 زجاجة من سائل السجائر الإلكترونية .

قرر مصطفى عبدالفتاح مدير عام الجمارك بمطار الاقصر الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 39 لسنة 2026 وقام بتحريره أحمد محمد فارس رئيس قسم اداره المكافحة وهشام فتحي مدير إدارة مكافحة التهرب .

وقام بالجرد والتحريز شيماء ممدوح سعد وحسين محمود حفنى والزهراء محمد احمد مأمورى الجمرك ورمضان عبدالمولى يوسف تحت اشراف اسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .