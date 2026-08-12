مصر تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.. 8 محطات جديدة تدخل الخدمة قريبا

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تواصل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة قدرات إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات السوق المحلية.



المحطات القوية على المستوى العالمي

وقال القليوبي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن محطة جبل الزيت لطاقة الرياح تعد واحدة من المحطات القوية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الطاقة المستهدف إنتاجها من المحطة تقدر بنحو 580 ميجاوات.

قطاع الطاقة المتجددة

وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يستعد لدخول أكثر من 8 محطات جديدة الخدمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس حجم التوسع الذي تشهده الدولة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

ضمان استدامة الإمدادات

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن توجه الدولة لا يقتصر على الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، رغم امتلاك مصر موارد من الغاز الطبيعي والزيت الخام، موضحًا أن القيادة السياسية تعمل على بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة لضمان استدامة الإمدادات.

التوسع في مشروعات الطاقة

وأوضح القليوبي أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف إضافة كميات جديدة إلى إنتاج الكهرباء، بما يساعد على تغطية الطلب المتزايد محليًا، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي الحد من الحاجة إلى اللجوء للاستيراد لتوفير احتياجات السوق.