مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

نفى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة ما تم تداوله ببعض المواقع والصفحات المجهولة بشأن السماح بمرور مواد أو مستلزمات بناء إلى داخل الجزيرة.

وأكد جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة أنه لم يتم السماح بمرور أي مواد بناء إلى داخل الجزيرة، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح بهدف إثارة الجدل والبلبلة بأوساط أهالي الجزيرة.

وأشار الجهاز إلى أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها على أرض الجزيرة تسير بصورة جيدة، وفقًا للخطط والبرامج الزمنية المحددة، مع استمرار أعمال التنفيذ والمتابعة الميدانية لمختلف مكونات المشروع.