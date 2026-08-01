نظافة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وترفع مخلفات القمامة بالوراق وبولاق والمنيرة .. صور

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بمتابعة اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات مكبرة لرفع كفاءة النظافة بعدد من الأحياء.

وذلك في إطار التفاعل السريع مع ما يتم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري والمباشر مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانيا.

حيث رصدت المتابعة الميدانية تضرر عدد من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من وجود تجمعات للمخلفات في كل من شارع المعهد الديني بحي الوراق، شارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، وشارع البراجيل الرئيسي بحي المنيرة الغربية.

وعلى الفور، أصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليماته للقطاعات المعنية بضرورة التوجه العاجل إلى النقاط المذكورة، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع كافة المخلفات والأتربة وتجريد الشوارع ونظافتها بالكامل.

وأكدت الهيئة أنه تم التنبيه على رؤساء القطاعات بضرورة المتابعة اليومية والرقابة المستمرة لتلك المواقع لضمان عدم تكرار إلقاء القمامة بها، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الجيزة وأجهزتها التنفيذية على التواجد الميداني المستمر، والتفاعل الإيجابي مع مطالب وشكاوى المواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.