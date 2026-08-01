عبد الفتاح دولة: لا مبرر لانزعاج نتنياهو من اتفاق حظي بموافقة حكومته

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه رغم وجود الخلافات والتباينات الداخلية الفلسطينية، إلا أن الأولوية بالنسبة للجميع، بما في ذلك القيادة الفلسطينية وحركة فتح، وقف العدوان والحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة إغاثة السكان عبر إدخال المساعدات وإعادة الإعمار وتنفيذ ما صدر عن القمة العربية والإسلامية الطارئة بشأن خطة الإعمار والتعافي المبكر التي تقودها مصر.

وأوضح في مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الفلسطيني يجتمع على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع العودة إلى الحرب، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة تمهيدًا للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى وجود حالة من الارتياح، ولا سيما في قطاع غزة الذي ينتظر هذه اللحظة بعد المرحلة المؤلمة التي عاشها على مدار ثلاث سنوات.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك فعل جدي ينسجم مع الموقف المصري ويستجيب لجهود الوسطاء، مع تدخل أمريكي حقيقي لإلزام حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالتقيد بالاتفاق والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مضيفًا أن بوادر التنصل من الاتفاق بدأت تظهر في خطاب قادة الاحتلال.

وقال إنه لا يوجد أي مبرر لأن يشكل الاتفاق صدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم الخطة بصيغة قامت على رضا كامل من حكومة نتنياهو، وأن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي خطة لا تقبلها دولة الاحتلال.

وأكد على أن المستفيد من هذه الخطة هو الاحتلال، وليس الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني دفع وما زال يدفع ثمنًا باهظًا من الدم، وأن قطاع غزة دُمّر بالكامل، فيما يعيش سكانه الألم والجوع والقهر لحظة بلحظة، متسائلًا عن سبب انزعاج نتنياهو وحكومة الاحتلال من تطبيق هذا الاتفاق.