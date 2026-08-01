سعر الدولار اليوم السبت 1 أغسطس 2026 في البنوك والصرافة

استقر سعر الدولار اليوم السبت 1 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي تؤثر في الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأظهرت أحدث البيانات استمرار حالة الاستقرار في أسعار الدولار داخل معظم البنوك، مع تقارب واضح في أسعار الشراء والبيع، بينما سجلت بعض البنوك فروقًا طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش، وهو ما يعكس استقرارًا في حركة التداول خلال التعاملات المسائية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

ويعد البنك الأهلي المصري من أكثر البنوك التي تحظى بمتابعة واسعة من العملاء الراغبين في معرفة أحدث أسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت في بنك مصر عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بآخر تحديث.

ويواصل بنك مصر تحديث أسعار العملات بصورة دورية وفقًا لحركة السوق، بما يتيح للعملاء متابعة أحدث أسعار الصرف.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، مواصلًا الاستقرار الذي شهدته أسعار الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في بنك فيصل

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت أسعارًا أقل بصورة طفيفة مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت في بنك قناة السويس عند 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الاستقرار في أسعار التداول.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية في المصرف المتحد إلى 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، مواكبًا المستويات السعرية السائدة في عدد من البنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في بنك الإسكندرية 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، ليظل ضمن البنوك التي شهدت فروقًا طفيفة في أسعار الصرف.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، دون أي تغيير في آخر تحديث.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في بنك الكويت الوطني 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، مع استمرار استقرار الأسعار المعلنة.

ما العوامل التي تؤثر في سعر الدولار؟

يرى الخبراء أن قوة الدولار تتحكم بها مجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية، أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

كما يلعب الميزان التجاري، وحجم الطلب على العملة، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المفاجئة، دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما ينعكس على تحركات أسعار الصرف في الأسواق المختلفة.

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية

تعكس الأسعار المعلنة خلال التعاملات المسائية اليوم استمرار حالة الاستقرار في سعر الدولار داخل البنوك المصرية، مع وجود فروق محدودة بين بعض البنوك في أسعار الشراء والبيع، بينما حافظت غالبية البنوك على مستويات متقاربة، الأمر الذي يجعل متابعة التحديثات الدورية لأسعار الصرف أمرًا مهمًا للراغبين في تنفيذ معاملات شراء أو بيع العملات الأجنبية.