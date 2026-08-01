مواصفات شيفروليه تراكس 2026 وسعرها عالميًا

تقدم شيفروليه مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، ويأتي طراز تراكس موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، التي تجمع بين الأبعاد الرياضية والتجهيزات الحديثة.

محرك شيفروليه تراكس 2026

تعتمد شيفروليه تراكس 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، ويتكون من 3 أسطوانات بسعة 1.2 لتر مع شاحن توربيني، وينتج قوة تبلغ 137 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 220 نيوتن متر.

شيفروليه تراكس 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 12.8 كيلومترًا لكل لتر، في حين تأتي السيارة بخزان وقود سعة 50 لترًا.

تجهيزات شيفروليه تراكس 2026

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات، حيث زود مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة وإمكانية الضبط عبر 10 وضعيات مختلفة، كما تضم السيارة مقودًا مكسوًا بالجلد الصناعي، يدعم التدفئة ويتضمن أزرارًا متعددة الوظائف للتحكم في عدد من الأنظمة.

شيفروليه تراكس 2026

وتضم لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 11 بوصة تدعم آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8 بوصات، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي.

شيفروليه تراكس 2026 وأنظمة السلامة

زودت شيفروليه تراكس 2026 بعدد من تجهيزات السلامة التي تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مثبت السرعة.

وتشمل التجهيزات كذلك نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام قراءة مسار الطريق الذي يوفر خاصيتي التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله، إضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية تسهم في تسهيل عمليات الركن.

شيفروليه تراكس 2026

أبعاد شيفروليه تراكس 2026

يبلغ طول شيفروليه تراكس 2026 نحو 4536 مم، بينما يصل عرضها إلى 1824 مم، ويبلغ ارتفاعها 1567 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2692 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 185 مم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 1377 كيلوجرامًا.

أسعار شيفروليه تراكس 2026 عالميًا

تقدم شيفروليه تراكس موديل 2026 في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 23.495 دولارًا أمريكيًا، فيما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 27.195 دولارًا أمريكيًا.