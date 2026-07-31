شيفروليه تقدم سيلفرادو EV 2026 وهذا سعرها عالميًا

تواصل شيفروليه تعزيز حضورها في قطاع شاحنات البيك أب من خلال طراز سيلفرادو، الذي يعد واحدًا من أكثر الأسماء شهرة في هذه الفئة داخل السوق الأمريكية وعدد كبير من الأسواق العالمية.

واتجهت شيفروليه إلى توسيع خياراتها الكهربائية عبر تقديم سيلفرادو EV موديل 2026، والتي تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية مع توفير أكثر من خيار لمنظومة الحركة، مع أسعار تبدأ من 55 ألف دولار تقريبًا.

شيفروليه سيلفرادو EV 2026

تصميم شيفروليه سيلفرادو EV 2026

تنتمي شيفروليه سيلفرادو EV موديل 2026 إلى فئة شاحنات البيك أب كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5,920 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,129 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,999 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3,645 مم، كما تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة.

محركات وأداء شيفروليه سيلفرادو EV 2026

توفر إحدى نسخ سيلفرادو EV بمنظومة كهربائية تعتمد على محركين مع نظام دفع رباعي، وتولد قوة إجمالية تبلغ 645 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 1037 نيوتن متر، وتعتمد هذه الفئة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع قدرة على قطع مسافة تصل إلى 660 كيلومترًا، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر بجهد يصل إلى 670 فولت وبقدرة تبلغ 300 كيلوواط.

وتقدم شيفروليه أيضًا نسخة أخرى تعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي، بقوة تبلغ 510 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 786 نيوتن متر، بينما يصل مدى القيادة إلى 455 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة 11.5 كيلوواط، إلى جانب الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 220 كيلوواط.

شيفروليه سيلفرادو EV 2026

وتقدم شيفروليه الفئة الأعلى تجهيزًا التي تعتمد على منظومة كهربائية مكونة من محركين أيضًا، إلا أنها توفر قوة إجمالية تصل إلى 760 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 1037 نيوتن متر، وتستطيع هذه الفئة السير لمسافة تصل إلى 769 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تدعم الشحن بالتيار المتردد بقدرة 19.2 كيلوواط، إضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر بجهد 800 فولت وقدرة تصل إلى 350 كيلوواط.

أسعار شيفروليه سيلفرادو EV 2026 في الأسواق العالمية

طرحت شيفروليه سيلفرادو EV موديل 2026 بعدة فئات تختلف في مستويات الأداء والتجهيزات، حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية من نحو 55,395 دولارًا أمريكيًا، أما الفئات الأعلى فتتراوح أسعارها بين 63,495 دولارًا و72,595 دولارًا أمريكيًا.