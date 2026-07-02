بتصميم رياضي.. ماذا تقدم شيفروليه تراكس ACTIVE؟

تواصل شيفروليه تعزيز حضورها عالميًا في سوق السيارات من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، ويأتي طراز تراكس ACTIVE ضمن أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، حيث تجمع بين الطابع الرياضي، مع باقة من التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان الحديثة.

تجهيزات شيفروليه تراكس

تحصل شيفروليه تراكس ACTIVE على مجموعة من التجهيزات الداخلية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 8 بوصات.

وتضم شيفروليه تراكس نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبمقعد سائق قابل للتعديل الكهربائي مع خاصية التدفئة وإمكانية الضبط عبر 10 وضعيات مختلفة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي أحادي المنطقة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع زر لتشغيل وإيقاف المحرك.

شيفروليه تراكس

محرك شيفروليه تراكس

تعتمد شيفروليه تراكس على محرك بنزين تيربو مكون من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 137 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 220 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 12.8 كيلومترًا لكل لتر.

شيفروليه تراكس

أبعاد شيفروليه تراكس

يبلغ طول السيارة شيفروليه تراكس نحو 4,536 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,824 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,567 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,692 مم.

منظومة أمان شيفروليه تراكس

زودت شيفروليه هذه الفئة بعدد من أنظمة السلامة وتقنيات مساعدة السائق وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

شيفروليه تراكس

كما تضم السيارة نظام تثبيت السرعة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام قراءة مسار الطريق، والذي يوفر خاصية التحذير عند مغادرة المسار مع مساعد البقاء داخله، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية التي تعزز حماية الركاب، وكاميرا خلفية مع حساسات ركن لتسهيل الاصطفاف.