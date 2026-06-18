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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك 8 سلندر .. شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 | صور

شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027
شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة شيفروليه عن طرح طرازها الجديد شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027، وتنتمي سيلفرادو 1500 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 البيك أب الجديدة 

محرك شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027

تحصل سيارة شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 6600 سي سي، وتنتج قوة 535 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 البيك أب الجديدة 

مواصفات شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027

زودت سيارة شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات جديدة تمنحها حضور أكثر قوة، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية جديدة بالكامل، وبها واجهة أمامية محدثة ورفارف أكثر بروزاً وخطوط جانبية .

شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 البيك أب الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 بها، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.2 بوصه، وبها شاشة معلومات وترفيه كبيرة مقاس 16.3 بوصه، وبها ناقل حركة مثبت خلف عجلة القيادة، وتم رفع للتعليق بمقدار 2 بوصه، وبها إطارات مقاس 34 بوصه.

شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 البيك أب الجديدة 

وبها نظام تعليق Multimatic DSSV ، وتم استخدام ألياف الكربون المطروقة للمرة الأولى في سيارة من جنرال موتورز، إلى جانب تفاصيل رياضية مستوحاة من عالم السباقات، وبها صدامات خاصة وحماية إضافية للجوانب وألواح حماية سفلية، وبها سقف بانوراما، وبها لمسات من الخشب الحقيقي، وكونسول وسطي يمكن تحويله إلى مساحة عمل مسطحة، وبها شاشة إضافية أمام الراكب مقاس 11.5 بوصه .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2027 البيك أب الجديدة 

تأسست شيفروليه عام 1911 في ديترويت على يد سائق السباقات لويس شيفروليه ورجل الأعمال ويليام دورانت، وسرعان ما أصبحت النواة الأساسية لشركة جنرال موتورز، وعرفت بتقديم سيارات عملية وموثوقة بأسعار تنافسية، وقادت ثورة النقل وتصميم السيارات في العالم عبر تقديم طرازات أيقونية.

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