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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 610 كم .. لوتس إيميا 2026 السيدان الكهربائية | صور

لوتس إيميا موديل 2026
لوتس إيميا موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إيميا موديل 2026، وتنتمي إيميا لفئة السيدان الكوبيه الفاخرة الكهربائية، وتجمع بين فخامة سيارات السيدان الكبيرة، ومتعة قيادة الكوبيه رباعية الأبواب .

لوتس إيميا موديل 2026

أبعاد لوتس إيميا موديل 2026

تأتي سيارة لوتس إيميا موديل 2026 في سوق السيارات بطول 5139 مم، وعرض 2005 مم، وارتفاع 1459 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3069 مم .

مواصفات لوتس إيميا موديل 2026

زودت سيارة لوتس إيميا موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من جلد فاخر، وبها مقعد سائق كهربائي مع ذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك، وبها مقعد راكب أمامي كهربائي مع ذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك، ومقاعد الصف الثاني بها تدفئة وتبريد وتدليك، وبها تكيف أوتوماتيك رباعي المناطق، وبها شاشة مركزية مقاس 15.1 بوصة .

لوتس إيميا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة لوتس إيميا موديل 2026 بها، نظام العرض على الزجاج الأمامي HUD، الذي يوفر إطار بصري يصل إلى 55 بوصة وهذه الميزة تساعد السائق على متابعة المعلومات المهمة أمامه مباشرة دون الحاجة إلى تشتيت النظر بين الطريق والشاشة الرئيسية، ودعم الاتصال بـ البلوتوث، وآبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، وبها نظام صوت KEF بعدد 15 سماعة، وبها إضاءة محيطية، وتم استبدال المرايات الجانبية التقليدية بكاميرات رقمية.

محرك لوتس إيميا موديل 2026

لوتس إيميا موديل 2026

تعتمد سيارة لوتس إيميا موديل 2026 علي محركين كهربائيين، وتنتج قوة 603 حصان، وعزم دوران 710 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 102 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 610 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.15 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ لوتس إيميا موديل 2026

لوتس إيميا موديل 2026

تمتلك سيارة لوتس إيميا موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية    أمامية وجانبية وستائرية، وبها مكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح    متوفر، والتحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني، ومثبت السرعة المتكيف مع التوقف والانطلاق، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقاط العمياء، وبها كاميرا 360 درجة، وبها حساسات للركن الأمامي والخلفي .

لوتس إيميا موديل 2026 الكوبيه رباعية الأبواب أبعاد لوتس إيميا موديل 2026 مواصفات لوتس إيميا موديل 2026 محرك لوتس إيميا موديل 2026 وسائل الأمان بـ لوتس إيميا موديل 2026 السيدان الكوبيه إيميا

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