قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الغرامة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين
بقرار حكومي.. غدا إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
ترامب خلال قمة مجموعة السبع: "أنا الرئيس والقائد والزعيم"
سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة
مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
قمة السيسي وترامب.. لقاء استثنائي يمثل بوابة لحلحلة أزمات المنطقة المشتعلة
خلال لقائه الرئيس السيسي.. ترامب: نعمل مع مصر على حل قضية سد النهضة
رسميا.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%
أسرتها انهارت.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عروس المنوفية بالسجن 15عاما
على هامش قمة مجموعة السبع.. الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
وزير التعليم العالي يزور وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي لتعزيز التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

عادت العناوين اللوجستية والاستثمارية لعلامة الأداء العالي الألمانية "مرسيدس-AMG" لتتصدر صالات العرض العالمية بشكل يثير الحماس؛ فبعد فترة ممتدة ركزت فيها التقارير التسويقية برمجيًا على الاندفاع نحو الحلول الكهربائية بالكامل ومحركات التدفق المحوري لطرازات مثل "GT 4-Door"، وفت الشركة بالعهد الذي قطعته للملاك وجماهير المحركات الكلاسيكية، وقررت رسميًا التمسك بمحركات الأسطوانات الـ 8 (V8) وتطوير جيل جديد خارق لمواجهة عيوب التراجع الجماعي نحو منظومات الطاقة البديلة، وبدأت بالفعل في طرح هذا المحرك رسميًا ليكون من نصيب سيارات الطرق الوعرة الكبيرة والفاخرة "GLE" و"GLS".

هندسة ميكانيكية متطورة تجمع بين عمود الكرنك المسطح والمنظومة الهجينة

يستند القلب الميكانيكي الجديد على معمارية هندسية بالغة الدقة؛ حيث اعتمدت الشركة على عمود كرنك مسطح (Flat-plane crank) يمنح المحرك صوتاً مرعباً واستجابة فائقة للدوران. ويولد محرك البنزين بمفرده قوة مادية تبلغ 604 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 627 رطلاً/قدم، مدمجًا لوجستيًا مع نظام هجين خفيف (Mild-hybrid) يشتمل على بادئ حركة ومولد متكامل من الجيل الجديد يضيف قوة 23 حصانًا وعزم دوران يبلغ 151 رطلاً/قدم، مما يرفع القوة الإجمالية الإجمالية للمنظومة ماديًا إلى 627 حصانًا، مما يضمن تسارعاً مذهلاً يتفوق بوضوح على طرازات الـ EV المنافسة.

أرقام تسارع خارقة لطرازي "GLE 63 S" و"GLS 63" لعام 2026

ترجم الشاسيه الرياضي المطور هذه القوة المادية المرعبة إلى أرقام أداء استثنائية على أرض الواقع تضمن للسيارات صدارة أساطيل الدفع الرباعي؛ حيث نجحت سيارة "AMG GLE 63 S" في الانطلاق ماديًا من الثبات إلى سرعة 60 ميلاً/ساعة (حوالي 100 كم/س) في غضون 3.6 ثوانٍ فقط. 

وعلى الرغم من الحجم الضخم والوزن الهيكلي الثقيل للشقيقة الكبرى "AMG GLS 63" ذات السبعة مقاعد، إلا أنها حققت نفس المهام الزمنية برمجياً في زمن مبهر لا يتجاوز 3.9 ثوانٍ فقط، في حين جرى تحديد السرعة القصوى لكلا السيارتين إلكترونياً عند حاجز 174 ميلاً/ساعة (ما يعادل 280 كم/س).

حماية الشاحن وتأمين الدعم الفني الممتد عبر الوكيل المعتمد

يمثل هذا التحول الاستراتيجي ركيزة تسويقية قوية تضمن لـ مرسيدس-AMG الحفاظ على حصتها الاستثمارية في الأسواق الدولية والمحلية لسنوات ممتدة مقبلة. 

وستطرح هذه الموديلات الفاخرة ماديًا عبر شبكات الوكلاء المعتمدين الذين يوفرون قطع الغيار الأصلية وبرامج الصيانة الدورية المخصصة للتعامل مع التيربو المزدوج وبطاريات المنظومة الهجينة لتقليص عيوب الإهلاك، مع تقديم ضمانات فنية شاملة تضمن أعلى معايير الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين والملاك الباحثين عن قوة ميكانيكية نقية لا تقبل المساومة.

أسعار سيارات مرسيدس مرسيدس AMG GLS 63 عيوب محركات مرسيدس V8 فتيس مرسيدس AMG

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

أرشيفي

انفجار طائرة سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود أثناء وصولها إلى ولاية تكساس الأمريكية

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أحمد رستم: الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تثبت أن "المرونة الاقتصادية" ركيزة تنموية حتمية وليست مجرد خيار بديل

جانب من الاجتماع

238 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان خلال شهرين

جانب من الحملة

جهود مكثفة من هيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة داخل المدن الجديدة

بالصور

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد