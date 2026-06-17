مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

عادت العناوين اللوجستية والاستثمارية لعلامة الأداء العالي الألمانية "مرسيدس-AMG" لتتصدر صالات العرض العالمية بشكل يثير الحماس؛ فبعد فترة ممتدة ركزت فيها التقارير التسويقية برمجيًا على الاندفاع نحو الحلول الكهربائية بالكامل ومحركات التدفق المحوري لطرازات مثل "GT 4-Door"، وفت الشركة بالعهد الذي قطعته للملاك وجماهير المحركات الكلاسيكية، وقررت رسميًا التمسك بمحركات الأسطوانات الـ 8 (V8) وتطوير جيل جديد خارق لمواجهة عيوب التراجع الجماعي نحو منظومات الطاقة البديلة، وبدأت بالفعل في طرح هذا المحرك رسميًا ليكون من نصيب سيارات الطرق الوعرة الكبيرة والفاخرة "GLE" و"GLS".

هندسة ميكانيكية متطورة تجمع بين عمود الكرنك المسطح والمنظومة الهجينة

يستند القلب الميكانيكي الجديد على معمارية هندسية بالغة الدقة؛ حيث اعتمدت الشركة على عمود كرنك مسطح (Flat-plane crank) يمنح المحرك صوتاً مرعباً واستجابة فائقة للدوران. ويولد محرك البنزين بمفرده قوة مادية تبلغ 604 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 627 رطلاً/قدم، مدمجًا لوجستيًا مع نظام هجين خفيف (Mild-hybrid) يشتمل على بادئ حركة ومولد متكامل من الجيل الجديد يضيف قوة 23 حصانًا وعزم دوران يبلغ 151 رطلاً/قدم، مما يرفع القوة الإجمالية الإجمالية للمنظومة ماديًا إلى 627 حصانًا، مما يضمن تسارعاً مذهلاً يتفوق بوضوح على طرازات الـ EV المنافسة.

أرقام تسارع خارقة لطرازي "GLE 63 S" و"GLS 63" لعام 2026

ترجم الشاسيه الرياضي المطور هذه القوة المادية المرعبة إلى أرقام أداء استثنائية على أرض الواقع تضمن للسيارات صدارة أساطيل الدفع الرباعي؛ حيث نجحت سيارة "AMG GLE 63 S" في الانطلاق ماديًا من الثبات إلى سرعة 60 ميلاً/ساعة (حوالي 100 كم/س) في غضون 3.6 ثوانٍ فقط.

وعلى الرغم من الحجم الضخم والوزن الهيكلي الثقيل للشقيقة الكبرى "AMG GLS 63" ذات السبعة مقاعد، إلا أنها حققت نفس المهام الزمنية برمجياً في زمن مبهر لا يتجاوز 3.9 ثوانٍ فقط، في حين جرى تحديد السرعة القصوى لكلا السيارتين إلكترونياً عند حاجز 174 ميلاً/ساعة (ما يعادل 280 كم/س).

حماية الشاحن وتأمين الدعم الفني الممتد عبر الوكيل المعتمد

يمثل هذا التحول الاستراتيجي ركيزة تسويقية قوية تضمن لـ مرسيدس-AMG الحفاظ على حصتها الاستثمارية في الأسواق الدولية والمحلية لسنوات ممتدة مقبلة.

وستطرح هذه الموديلات الفاخرة ماديًا عبر شبكات الوكلاء المعتمدين الذين يوفرون قطع الغيار الأصلية وبرامج الصيانة الدورية المخصصة للتعامل مع التيربو المزدوج وبطاريات المنظومة الهجينة لتقليص عيوب الإهلاك، مع تقديم ضمانات فنية شاملة تضمن أعلى معايير الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين والملاك الباحثين عن قوة ميكانيكية نقية لا تقبل المساومة.