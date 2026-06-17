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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لوتس تطلق أخف وأقوى سيارة إميرا في تاريخها

لوتس إميرا 420 سبورت
لوتس إميرا 420 سبورت
عزة عاطف

أمضى كولن تشابمان المؤسس الأسطوري لشركة لوتس، حياته المهنية ماديًا ساعيًا وراء فكرة هندسية استثمارية واحدة وهي: "زيادة الخفة وتبسيط المكونات". 

وبعد عقود طويلة من وفاته، لا تزال الشركة البريطانية العريقة تعمل جاهدة على تحقيق هذا الإرث اللوجستي في صالات العرض؛ وجاءت سيارة “لوتس إميرا 420 سبورت” الجديدة كليًا لعام 2026 لتكون خير دليل وعنوان على هذه الهوية الميكانيكية الصارمة. 

وجرى الكشف رسميًا عن المركبة برمجياً وبصريًا في 26 مايو من العام الجاري، لتُصنف بأنها أقوى وأخف سيارة إميرا وأكثرها انسيابية هوائية أنتجتها الشركة في تاريخها الممتد.

منظومة حركة تيربو خارقة بشاسيه ميكانيكي منخفض الوزن

تستند القوة الهجومية للمركبة الرياضية على نسخة مطورة برمجيًا وميكانيكيًا من محرك التيربو المكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر والمطور بواسطة AMG؛ حيث تُنتج سيارة إميرا 420 سبورت طاقة مادية تبلغ 414 حصانًا (ما يعادل 420 حصانًا متريًا)، مع عزم دوران يصل إلى 368 رطلاً/قدم. وبفضل حزمة المعالجة خفيفة الوزن الاختيارية (Lightweight Handling Pack)، يقل وزن الشاسيه ماديًا بمقدار 55 رطلاً (حوالي 25 كيلوغرامًا) عن سيارة إميرا توربو القياسية، مما يمنح السيارة تسارعًا مذهلاً يسمح للانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 3.9 ثوانٍ فقط وصولاً لسرعة قصوى ممتدة تبلغ 283 كم/س (186 ميلاً/س) في صالات العرض.

لوحة سقف زجاجية قابلة للإزالة لتجربة قيادة مكشوفة ممتعة

لم تقتصر التعديلات الهيكلية على الأرقام الفنية الميكانيكية فقط، بل امتدت اللمسات اللوجستية لتشمل توفير مستويات مرونة أعلى للملاك والمستهلكين؛ حيث تتوفر الآن لوحة سقف زجاجية ملونة وقابلة للإزالة لأول مرة في تاريخ الموديل. 

وجرى هندسة وتصميم هذه اللوحة برمجياً لتسمح بتحويل السيارة إلى نسخة مكشوفة وقتما تشاء، مع إمكانية فكها سريعًا وتخزينها ماديًا خلف المقاعد في حقيبة واخرة مخصصة لها، دون أن يؤثر هذا التحول الهيكلي على الصلابة الالتوائية للشاسيه المصنوع من الألمنيوم أو الديناميكية الهوائية الفريدة للمركبة أثناء القيادة السريعة.

جداول التسليم المعتمدة والأسعار الرسمية في الأسواق العالمية

أكدت إدارة لوتس لوجستيًا واستثماريًا أن باب طلبات الحجز المعتمدة مفتوح حاليًا للملاك حول العالم، ووفقًا للجداول التشغيلية والزمنية المعتمدة للشركة، ستستقبل شبكات التوزيع الشحنات الأولى وتبدأ عمليات التسليم الفعلية في شهر أغسطس من عام 2026. 

وحددت الشركة السعر الرسمي لسيارة إميرا 420 سبورت ليبدأ ماديًا من 122,900 دولار أمريكي في أسواق الولايات المتحدة، على أن تتوفر برامج الصيانة الدورية والدعم الفني المتخصص لشواحن وبطاريات وتيربو السيارة عبر شبكات الوكلاء المعتمدين لتقليص عيوب التشغيل وضمان أعلى مستويات الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين.

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