فيديوهات عارية .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة متحرش بولاق

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية سائق بولاق الدكرور المتهم بنشر عشرات الفيديوهات لفتاتين إلي الجنايات وننشر تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية.

ثبت بقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين كون تطبيق الوتساب منشأ بالشريحة مرتكبة الواقعة

كما تبين بالدلوف لتطبيق الصور وجود العديد من الصور والمقاطع المرئية العارية الخاصة بالمجني عليها

كما تبين وجود العديد من لقطات الشاشة تفيد قيام المتهم بإنشاء حساب عبر تطبيق الفيس بوك بإسم المجني عليها ونشر عليه صور خاصه بها. بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها تبين بالدلوف لتطبيق "واتس اب" تبين وجود رسائل نصية من مستخدم الشريحة تتضمن صور عارية للمجني عليها وعبارات ثابت بها تهديده لهما، وبإجراء تحرياته السرية الفنية توصلت الى كون المتهم هو المستخدم الفعلي للشريحة سالفة الذكر

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهما كتاب بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور ومقاطع مرئية عارية للمجني عليها الأولي والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها، وكان تهديده مصحوباً بطلب لحملهما على أداء عمل معين ألا وهو الابتعاد عن محيط دائرة القسم وذلك نظير عدم نشر ما تحصل عليه.

كما أذاع ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية والخاصة بالمجني عليها الثانية والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها وتعمد ازعاج المجني عليهما سالفي الذكر - بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بارتكابه الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني وهددها بنشر ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية لها على النحو الثابت بالتحقيقات.

كما تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل بجهاز من الأجهزة صور ومقاطع مرئية شخصية لها ملتقطة في مكان خاص لإتمام جرمه محل الاتهامين الأول والثاني على النحو الثابت بالتحقيقات.