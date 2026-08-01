دون إصابات.. انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمالي محافظة سوهاج، انهيارًا جزئيًا بأحد المنازل القديمة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وذلك بعد تدخل سريع من الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ماذا حدث؟

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بمنزل بدائرة مركز شرطة طما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والجهات التنفيذية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين حدوث انهيار بحائط جانبي من الناحية الغربية لمنزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب اللبن والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية، نتيجة تهالك العقار وقدمه.

وأوضحت المعاينة أن المنزل مملوك لشخص في العقد السابع من العمر، ويقيم به برفقة زوجته ونجله، حيث تم إخلاء العقار من قاطنيه على الفور، وفرض كردون أمني بمحيطه، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع اقتراب المواطنين لحين الانتهاء من الفحص الفني.

وأكدت الأجهزة المختصة أن الانهيار لم يمتد إلى المنازل المجاورة، ولم يتسبب في أي تلفيات بالعقارات المحيطة، كما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك المنزل، أيد ما أسفرت عنه المعاينة، وأفاد بأن سبب الانهيار يرجع إلى قدم المنزل وتهالكه، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة، وعدم وجود شبهة جنائية.

وقامت الوحدة المحلية والجهات الهندسية المختصة بمعاينة العقار لبيان مدى سلامته الإنشائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الإنشائية للعقار والتأكد من عدم وجود أي خطورة قد تهدد المناطق المجاورة، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة سوهاج للتعامل مع العقارات القديمة والآيلة للسقوط.