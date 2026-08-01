خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على زوجين مسنين في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر وزوجها "مُسنين" من قيام جارهما وأخران بالتهجم على منزلهما وتهديدهما بإستخدام عصى خشبية بسوهاج .

وبالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول: (القائمة على النشر وزوجها ونجليهما "إثنين منهم مصابان بسحجات وكدمات متفرقة ") وطرف ثان (طالب ، وآخران) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة ، "محرر بشأنها عدة محاضر تم إتخاذ الإجراءات القانوينة حيالها".. قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام عصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها .



أمكن ضبط الطرف الثانى، وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى ) ومواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .